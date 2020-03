Am Montag Mittag, 23. März, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Bruchweg in Recklinghausen eingedrungen waren.

Was die Täter stahlen, stand am darauffolgenden Tag abschließend noch nicht fest.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer: 0800/2361 111.