Recklinghausen: Auto komplett ausgebrannt

Am frühen Montagmorgen, 30. Dezember, um 2.50 Uhr setzte vermutlich ein unbekannter Mann einen grauen Mercedes E200 vor einem Autohaus am Westring in Brand.

Nach Angaben von Zeugen soll er anschließend mit einem Fahrrad über den Westring geflüchtet sein. Das Auto brannte vollständig aus, die Feuerwehr löschte den Brand. Zur genauen Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Zur Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Personenbeschreibung: männlich, circa 1,80 Meter groß, dunkel bekleidet, trug eine Mütze.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.