In der Nacht von Mittwoch, 10. auf Donnerstag, 11. Februar, wurde bei einem Reifenhandel auf derStraße Am Stadion eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten zuerst ein Torzum Firmengelände auf und brachen dann in die Geschäftsräume ein. Erbeutet wurde

eine noch nicht bekannte Anzahl an Reifen samt Felgen.

Die Polizei sucht Zeugen,die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.