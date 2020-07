Zwischen zwei 29- und 30-jährigen Oer-Erkenschwickern und zwei weiteren Beteiligten kam es Samstag in den frühen Morgenstunden, gegen 4 Uhr, zu einer Auseinandersetzung an der Löhrgasse in Recklinghausen.

Ein 26-Jähriger aus Marl versuchte, vor der Polizei zu flüchten, konnte aber eingeholt werden. Ein weiterer Komplize konnte flüchten. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarze Haare, Boxerschnitt, trug ein weißes T-Shirt und dunkle Jeans. Neben den Schlägen soll auch mit einem Messer gedroht worden sein. Zum Einsatz kam dies jedoch nicht. Alle Beteiligten vor Ort waren alkoholisiert. Die beiden Oer-Erkenschwicker wurden leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).