Am Sonntagnachmittag, 19. Januar, drangen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Friesenstraße ein, nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt hatten.

Sie suchten in allen Räumen nach Diebesgut und flüchteten mit Schmuck.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.