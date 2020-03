Am Dienstag, 3. März, fuhr der Fahrer eines unbekannten Autos in der Zeit von 8.45 bis 16.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Tiroler Straße einen geparkten schwarzen 3-er BMW an und flüchtete.

Am BMW entstand 3000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.