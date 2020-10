Bei einem Unfall auf der Herner Straße sind am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus Wickede von der A2 auf die Herner Straße abbiegen.

Dabei verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Auto eines 30-jährigen Gelsenkircheners. Anschließend fuhr der 62-Jährige noch ein Stück weiter und stieß mit einem 37-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen zusammen, der von der Autobahn in Richtung König-Ludwig abbiegen wollte und an der Ampel stand. Der 37-Jährige und sein 62-jähriger Beifahrer aus Oer-Erkenschwick wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch der 62-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Herner Straße im Bereich der A2 gesperrt werden.