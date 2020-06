Als am Donnerstag, 25. Juni, gegen 7 Uhr, ein 60-jähriger Autofahrer aus Bochum von der A2 in Höhe Recklinghausen Süd nach links auf die Herner Straße abbog, fuhr er dort auf das Auto eines 41-Jährigen aus Gelsenkirchen auf, der an einer roten Ampel warten musste.

An dem Auto des 60-Jährigen wurden Spuren eines weiteren Unfalls entdeckt.

Möglicherweise hatte der Mann bereits zuvor einen Unfall auf der Autobahn. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei der Unfallaufnahme an der Herner Straße ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Der 60-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Wache. Der Bochumer ist nicht im Besitz eines Führerscheins.

Es entstand 2.300 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.