Am Montag, 17. Februar, kam es auf der Kreuzung Westfalen-/ Salentinstraße in Recklinghausen zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick fuhr gegen 22.30 Uhr auf der Westfalenstraße in Richtung Innenstadt, während auf der Salentinstraße ein 78-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen dann die beiden Fahrzeuge zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen hat der 20-Jährige die Kreuzung möglicherweise bei Rotlicht überquert. Der 78-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nach Einschätzung vor Ort schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An den Fahrzeugen entstand 10.000 Euro Sachschaden.