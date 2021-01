Am Donnerstag kollidierten die Fahrzeuge einer 27-Jährigen und einer 30 Jahre alten Autofahrerin aus Hamburg im Kreuzungsbereich Westerholter- und Feldstraße. Die 27-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Feldstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Die 30-Jährige fuhr auf der Westerholter Straße in Richtung Recklinghausen. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 7.500 Euro an.