Gleich zwei Überfälle auf Senioren wurden der die Polizei Recklinghausen am Dienstag gemeldet. Zunächst drangen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Hohenzollernstraße ein. Später verschafften sich Männer Zugang in eine Wohnung auf der Straße Tannenhof.

Gegen 11.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür eines 88-Jährigen auf der Straße Tannenhof. Als der Senior die Wohnungstür öffnete, drang der Mann in die Wohnung ein und stahl aus der Geldbörse des 88-Jährigen Bargeld, welches er zuvor an einem Geldautomaten der Sparkasse in Süd abgehoben hatte. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann war 40 bis 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte einen dunklen Beutel dabei und trug eine beige Jacke und eine schwarze Mütze. Er hatte Einmalhandschuhe an.

Seniorin verjagt Täter mit lautem Geschrei

Gegen 18.30 Uhr sprachen zwei unbekannte Männer eine 87-Jährige im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf der Hohenzollernstraße an. Einer der Männer gab an, dass gerade Unbekannte in die Wohnung der Seniorin eingebrochen seien. Als die Frau die Wohnungstür öffnete, ging einer der Männer in die Wohnung. Als die 87-Jährige laut schrie, flüchteten beide Männer, ohne etwas mitgenommen zu haben, in Richtung Hauptstraße. Beide waren etwa 30 Jahre alt. Der eine 1,80 Meter groß und schlank. Der andere war etwa 1,70 Meter groß und dick. Beide trugen schwarze Wellensteinjacken und hatten schwarze bzw dunkle Haare.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.