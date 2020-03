Der Bürgerfunk Recklinghausen e.V. hat zum 01. März 2020 dieRechte an der Durchführung der „Fête de la musique“ für die Stadt Recklinghausen von den vorherigen Rechteinhabern übernommen.

In den Jahren 2012 bis 2015 wurde das große Musikfest in dergesamten Altstadt Recklinghausen immer am 21. Juni zur Begrüßung des Sommers gefeiert. Bis zu 10.000 Besucher genossen die Musik an verschiedenen Standorten der Altstadt. Durch die Insolvenz der damaligen Agentur war eine Durchführung bisher nicht möglich. Auch eine Übernahme der Rechte war bisher nicht machbar. Nun, nach Beendigung der Insolvenz, wurden die Rechte nun an den Verein Bürgerfunk Recklinghausen e.V. übertragen.

Die Planungen zur Durchführung einer 5. Auflage der Fête de lamusique sollten nun beginnen. Diese Vorbereitungen sind nun jedoch für das Jahr 2020 auf Eis gelegt worden. Mit den Planungen zu

beginnen, während die Corona-Pandemie immer weitere Kreise zieht und alle Veranstaltungen abgesagt werden, wäre fahrlässig. Eine Fête de la musique wird es somit 2020 nicht geben.

Der Verein hofft, 2021 die Veranstaltung wieder in Recklinghausen durchführen zu können.