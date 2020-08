Am 27. August 2020 findet um 15 Uhr eine abschließende öffentliche Führung durch die

Ausstellung „Geschichten aus dem Paulusviertel“ mit Projektleiterin Dr. Johanna Beate Lohff statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter 0176 36 20 70 98 oder über schichtamschacht@recklinghausen.de an. Die Ausstellung ist nur noch bis einschließlich dem 27.08.2020 zu den Öffnungszeiten des Instituts für Stadtgeschichte (Mo/Di/Fr 8-13 Uhr, Mi 8-16 Uhr und Do 8-18 Uhr) anzuschauen. Sie präsentiert Leihgaben von BewohnerInnen des Paulusviertels, die durch Film- und Audioaufnahmen von den Leihgebern persönlich erläutert werden. Die verbleibende Zeit kann gerne genutzt werden, um die Ausstellung anzuschauen und sich die individuellen Geschichten über die Exponate anzuhören.

Die Ausstellung „Geschichten aus dem Paulusviertel“ findet im Rahmen des Projektes „Schicht am Schacht. Das Paulusviertel nach der Kohle“ statt und wird gefördert im Fonds Stadtgefährten der Kulturstiftung des Bundes und von der RAG-Stiftung.