Auch in diesem Jahr geht die Recklinghäuser Jugendkulturoffensive REspect4you mit einem breit gefächerten Programm an den Start.

Die Angebote richten sich an junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren.

New Generation Slam für Schüler

Neu im Programm ist der New Generation Slam für Schüler. Weiterhin gibt es einen Graffiti-Workshop, Theateraufführungen und eine Rollschuhdisco.

"nachtfrequenz20 - Nacht der Jugendkultur"

Im Rahmen der landesweiten Veranstaltung "nachtfrequenz20 - Nacht der Jugendkultur" ist Recklinghausen mit zwei Veranstaltungen dabei.

"Kunst im Treff"

Nur für Mädchen bietet der Mädchentreff Laguna die "Kunst im Treff" an. Hier trifft Kreativität auf Unterhaltung. Unter professioneller Anleitung entsteht ein Bild zum Mitnehmen.

Im Bike- und Skatepark wird es richtig bunt.

Rollschuhdisco zu DJ-Klängen

Unter Discobeleuchtung geht es rund auf der Rollhockeyfläche mit der Rollschuhdisco zu DJ-Klängen.

Graffiti-Aktionen

Farbenfroh wird die Nacht aber auch durch die Graffiti-Aktionen, die unter anderem von der Altstadtschmiede durchgeführt werden.

Poetry Slam

Riesig ist das Angebot rund um das Thema Poetry Slam. Am Mikrofon in der Altstadtschmiede stehen sowohl weitgereiste Stars der Szene als auch lokale Herausforderer.

Sean Bü moderiert

Die Moderation hat mit Sean Bü der Gewinner der deutschsprachigen Rap-Slam-Meisterschaften.

Neu, jung, aber kein bisschen leise ist der New Generation Slam. Poeten U20 treten mit ihren Texten gegeneinander an. Die jungen Nachwuchstalente beweisen an drei Terminen in der Stadtbibliothek ihr Talent am gesprochenen Wort.

New-Generation-Team von WortLautRuhr

Das New-Generation-Team von WortLautRuhr durchbricht den Schulalltag und zeigt live, was bei Bühnenliteratur so alles passieren kann. Die von professionellen Poeten geleiteten Schreibtische und Workshops richten sich ebenfalls an weiterführende Schulen und Jugendeinrichtungen.

Wer Lust auf Theater hat, kann gleich zwei Aufführungen sehen.

"Der Stiefel und sein Socken"

Das Theater Gegendruck präsentiert "Der Stiefel und sein Socken". Das Stück von Herbert Achternbusch besticht durch seinen grotesken Sprachwitz: melancholisch-abgründig, aber auch schonungslos-offen.

"Die Ermittlung"

Das szenische Oratorium "Die Ermittlung" des deutsch-schwedischen Autors Peter Weiss entstand auf der Grundlage von Protokollen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Den Anklagen der Opfer stehen die Rechtfertigungsversuche der Täter gegenüber. Das Theater Gegendruck bringt das Stück in einer Neuinszenierung mit seinem Ensemble und einem Chor Recklinghäuser Bürger auf die Bühne.

Flyer liegt aus

Der Flyer mit detaillierten Infos zum Jahresprogramm liegt in allen städtischen Häusern und an Schulen aus.

Programm-Highlights