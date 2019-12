Am Montag, 30. Dezember, findet um 20 Uhr "Die Nacht der 5 Tenöre" mit Marc Marshall als Gast im Ruhrfestspielhaus, Otto-Burrmeister-Allee 1, statt.

Die fünf stimmgewaltigen Tenöre Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Daniel Damyanov und Momtchil Karaivanov, die sonst in den renommiertesten Opernhäusern der Welt auf der Bühne stehen, kommen regelmäßig für "Die Nacht der 5 Tenöre" zusammen.

Im Rahmen der Tournee wird Marc Marshall, Sohn des Entertainers Tony Marshall, mit seiner außergewöhnlichen Bariton-Stimme "Die Nacht der 5 Tenöre" solo, im Duett mit Andrea Hörkens und mit allen Tenören zusammen vielfältig bereichern.

Begleitet werden sie dabei vom Plovdiv Symphonic Orchestra unter der Leitung des Dirigenten Nayden Todorov.

Die Zuschauer dürfen unter anderem in die Welt von Tosca, Aida, Rigoletto, Otello, Turandot, La Traviata und Carmen eintauchen.

Tickets ab 39,90 Euro sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.