Richtig geordnet geht es zu, wenn am 18. Januar auf dem Hügel in Recklinghausen der 53. Entenorden verliehen wird. Diesen erhält Fernsehmoderatorin und Buchautorin Yvonne Willicks aus den Händen der Roten Funken. Der letztjährige Träger Bernd Fuchs hält die Laudatio.

Yvonne Willicks ist als "Die Superhausfrau" oder "AllesTester im Einsatz" sowie als "Yvonne Willicks räumt auf" bei verschiedenen Sendern im Einsatz gewesen. Aktuell ist sie beim WDR zusammen mit Dieter Könnes in der Servicezeit zu sehen und mit der Sendung "Der große Haushaltscheck". Nebenbei ist sie Vorstandsmitglied eines Bildungswerkes und bei der Verbraucherzentrale in Hamburg sowie Autorin verschiedener Buchausgaben.

Gerne nimmt Yvonne Willicks den Entenorden der Roten Funken Recklinghausen entgegen und hat schon konkrete Pläne, denn "Ordnung muss sein".