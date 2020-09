Da der Welttag des Buches in diesem Jahr ausgefallen ist, bekommen nun mehr als eine Million Kinder in ganz Deutschland ein Buch im Rahmen der Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" überreicht.

Die gemeinsame Aktion von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutscher Post, cbj Verlag und ZDF unter der Schirmherrschaft der Kultusminister der Länder soll Kinder der vierten und fünften Klassen mit spannenden Geschichten für das Lesen begeistern.

"Wir beteiligen uns jedes Jahr mit einem eigenen Programm an dem Aktionstag", sagt Stadtbibliotheksleiterin Anke Link. "Im April konnten wir dies leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht realisieren. Uns ist es sehr wichtig, das jetzt nachzuholen."

Schüler können sich innerhalb der Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr ihr Buch-Geschenk an der Servicetheke in der Stadtbibliothek abholen. Bei Fragen steht das Team unter stadtbibliothek@recklinghausen.de oder Tel. 02361/50-1920 zur Verfügung.