Es geht um die Heimat: Vom 25. September bis zum 10. Oktober finden die Literaturtage Recklinghausen unter dem Motto "Zukunft ist Herkunft" statt.

Die Literaturtage setzen sich sowohl mit Sehnsuchtsorten als auch dem echten Leben auseinander. Sie möchten ebenso Impulse setzen für eine zukünftige Entwicklung in Richtung einer klimafreundlichen und offenen Stadt, deren Gesellschaft Diversität und Wandel positiv entgegenblickt und selbst gestaltet.

Der Kreis der Recklinghäuser Veranstalter und Kooperationspartner hat ein thematisch entsprechendes Angebot mit rund 50 Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten zusammengestellt. Das Programm umfasst Offerten für Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Schulen und Familien. Es ist ein Programm von Vielen für Viele. Renommierte Autoren wie Ingo Schulze, Sibylle Lewitscharoff, Hilmar Klute, Matthias Politycki, John von Düffel und Karosh Taha werden erwartet.

"HeimatVest"

Die Reihe "HeimatVest" rückt vor Ort lebende Künstler und besondere Orte in den Fokus. Hier tritt unter anderem das Schauspieler-Ehepaar Christine Sommer und Martin Brambach auf. Es liest in der Halle König-Ludwig 1/2 aus Adam Seides "Taubenkasper". Seides "großes Recklinghäuser Vorbild" war das Hochlarmarker Lesebuch. Aus dem wiederum lesen Wichart von Roëll und seine Ehefrau Anne Althoff-von Roëll im Trainingsbergwerk Recklinghausen. Weitere bekannte Recklinghäuser Künstler, wie Gabriele Droste und Ingo Marmulla, Michael van Ahlen und Ulle Bowski bereichern das Programm.

"LiteraturVest"

In der Veranstaltung "LiteraturVest" stellen sich zehn aus Recklinghausen und dem Vest stammende, beziehungsweise dort lebende Schreibende und Erzählende vor, darunter Christine Lehnen, besser bekannt als C.E Bernard. Die gebürtige Recklinghäuserin eroberte 2018 mit ihrem Fantasy-Debüt "Palace of Glass" die Herzen der Fantasy-Leser im Sturm. Gudrun Güth, Edith Linvers, Wilfried Besser, Helmut Peters, Jessica Burri, Pia Lüddecke, Lukas Brückner, Claudia Kociucki und Marcel Pichler sind ebenfalls vertreten.

Ein Hörspiel, eine Liedermatinee oder eine Literaturverfilmung sollen Lust auf Literatur machen. Wer Gedichte von Heinrich Heine und Clemens Brentano schätzt, wird an ihnen durch die Vertonungen im Rahmen einer Liedermatinee der Musikschule tiefgründige neue Aspekte entdecken.

"Der Junge muss an die frische Luft"

Der VHS-Heimatfilm-Abend huldigt Hape Kerkeling und seinen Erinnerungen an die Kindheit in Recklinghausen mit dem Film "Der Junge muss an die frische Luft".

In Form einer Lesung im Planetarium kann man Sternpoesie gleich hören und sehen und ein Stadtteilspaziergang zeigt, wie poesiebegabt die Menschen im Stadtteil Hillerheide sind.

Mit Fritz Eckenga gastiert ein Kabarettist, der gegen den Sprachunrat dieser Zeit antritt und Garant für intelligentes Kabarett ist.

Literaturgottesdienst mit Dora Heldt

Auch ein Spaziergang an den Ufern der Emscher, ein Vortrag über die Entstehung der Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert und ein Literaturgottesdienst mit Dora Heldt finden sich im Programm.

Nicht zuletzt gibt es für Kinder ein umfangreiches Programm mit bekannten Autoren, Workshops und mehr. Die Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren drehen sich um das Thema Poetry Slam: Hier kann man Zuhören, aber auch selber auf der Bühne stehen.

Im Netz

Das gesamte Programm mit allen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.literaturtage-recklinghausen.de