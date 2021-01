Anlässlich der bevorstehenden Vogelschutzzeit im März, sind die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) aktuell im Bereich der Kunstmeile im Einsatz, um den alljährlichen Baum- und Strauchrückschnitt vorzunehmen. So bleibt gewährleistet, dass die Bürger die Wege auch weiterhin unbesorgt passieren können.

Im Rahmen der Maßnahme werden von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Gewerbegebiet Blumenthal zahlreiche Überhänge von Bäumen, zwecks Wiederherstellung des Lichtraumprofils sowie einige Schiefstände und Totholz bezüglich der Verkehrssicherheit entfernt. Zudem wurden Weidenschösslinge beseitigt, damit der Radweg nicht zu einem grünen Schlauch zusammenwächst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende Januar an. Zusätzlich werden die zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners montierten Nistkästen für Meisen gereinigt.

Im Frühjahr soll ein weiterer Blühstreifen an der Radwegetrasse angelegt werden.