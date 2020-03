Der Naturschutzbund der Stadt Recklinghausen lädt am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr große und kleine Naturinteressierte zur Vogelbeobachtung auf den Nordfriedhof ein.

Neben viel Wissenswerten rund um Rotkehlchen, Zaunkönig, Amsel und Meise, werden besonders die Stimmen der einzelnen Vögel unter die Lupe genommen, um sie am „Gesang“ erkennen zu können.

Treffpunkt ist der Parkplatz an der Trauerhalle des Nordfriedhofs, Franz-Bracht-Straße.

Die Teilnehmer werden gebeten, ein Fernglas mitzubringen.

Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro. Interessierte wenden sich an Stefan Wanske, Tel. 0177/7374018.