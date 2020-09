Am Donnerstag, 22. Oktober veranstalten die Initiative "FRAUEN unternehmen" und die Gleichstellungsstelle der Stadt Recklinghausen im Recklinghäuser Rathaus eine Talk-Runde mit den Vorbild-Unternehmerinnen Birgit Honvehlmann von Moderne Floristik Steinbrecher und Ingeborg Molitor von der Weinhandlung Molitor.

Sich selbstständig zu machen, heißt nicht immer, dass man ein ganz neues Unternehmen gründen muss - auch bestehende Betriebe wollen weitergeführt werden. Wie das funktionieren kann erfahren Frauen, die sich einen neuen beruflichen Weg vorstellen können während der Talk-Runde.

Die beiden Geschäftsfrauen werden aus dem Nähkästchen erzählen; von den Hintergründen, Erfahrungen, Hürden und Unterstützungen auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Die Unternehmerinnen stehen gerne für individuelle Gespräche und Tipps zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist kostenlos, die Teilnehmerinnenzahl aber begrenzt. Anmeldungen nimmt Judith Schröer telefonisch unter 0209/155 166-3 oder per E-Mail an info@frauen-unternehmen-initiative.de entgegen.

Weitere Informationen zur Initiative gibt es unter www.frauen-unternehmen-initiative.de.