Am 13. September ist Bürgermeister Christoph Tesche bei den Kommunalwahlen mit 60,76 Prozent von den Wählern für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt worden. Nun wurde er bei der konstituierenden Sitzung des neuen Rates im Ruhrfestspielhaus in sein Amt eingeführt und vereidigt.

Die Sitzung fand im Saal Kassiopeia unter Einhaltung der strengen Corona-Auflagen (Mindestabstand, Maskenpflicht etc.) statt. Die offizielle Amtseinführung des Bürgermeisters erfolgte durch Udo Schmidt (FDP), den Altersvorsitzenden des neu gewählten Rates. „Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ So lautet der Diensteid, den Tesche im Saal Kassiopeia ablegte. Nach seiner Vereidigung erklärte Christoph Tesche: „Ich will wie bisher meinen Beitrag dazu leisten, dass wir auch im neuen Rat angemessen und konstruktiv zum Wohle der Stadt miteinander umgehen.“ Bei seiner Arbeit wird Christoph Tesche auch in der neuen Legislaturperiode von zwei Stellvertreterinnen und einem Stellvertreter unterstützt. Zur ersten Stellvertretenden Bürgermeisterin wählte der Rat erneut Marita Bergmaier (CDU), ebenfalls im Amt bestätigt wurde Christel Dymke (Bündnis 90/Die Grünen). Als Nachfolger von Jochen Weber wurde der SPD-Ratsherr Andreas Leib zum zweiten Vize-Bürgermeister bestimmt. 52 von 57 angegebenen Stimmen entfielen bei der Listenwahl auf das Trio.