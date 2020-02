Die Wiesenstraße in Recklinghausen wird im Rahmen der A43-Erweiterung auf sechs Spuren im Bereich der Autobahnbrücke ausgebaut, weshalb es bis Freitag, 27. März, zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer kommt, wie die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr mitteilt.

Für die Autofahrer wird ein etwa 200 Meter langes Stück der Wiesenstraße zwischen Wesmar- und Rottstraße nur in Richtung Rottstraße befahrbar sein. Anlieger können von der Rottstraße allerdings noch bis zum Haus Nummer 95 fahren, bevor sie die Einbahnstraße erreichen.

Umleitung ist ausgeschildert

Die Wiesenstraße ist wegen der Bauarbeiten unter der Brücke für Autofahrer bereits seit längerem gesperrt. Nun muss auch der Fuß- und Radverkehr ausweichen: Eine Umleitung ist über die Wiesenstraßen, die Rottstraße, die Rietstraße, den Radweg, die Friedrich-Ebert-Straße und schließlich den Westring ausgeschildert.

Akkoallee wieder zweispurig befahrbar

Straßen.NRW teilt zudem mit, dass die Akkoallee ist seit Dienstag (4.2.) unter der Autobahnbrücke wieder zweispurig befahrbar ist. Insgesamt sollen die Arbeiten an den Stadtstraßen im Bereich zwischen Recklinghausen/Herten und dem Kreuz Recklinghausen noch bis Ende des Jahres dauern. Die Autobahn selbst wird voraussichtlich schon im Sommer fertiggestellt.

Information

Straßen.NRW bietet mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr eine Bürgersprechstunde im Baubüro, Lessingstraße 49 in Recklinghausen an, auch unter Tel.: 02361/93947-10. Alternativ können Interessierte ihre Fragen oder Anregungen per Mail an Neue-A43@strassen.nrw.de schicken.

Mehr Infos zum Thema: www.a43.nrw.de