Am Samstag, 8. Februar, gibt es ab 14 Uhr wieder die Möglichkeit, defekte Haushaltsgeräte, Kleidung, Spielzeug und vieles mehr mit der Hilfe von Fachleuten im Repair-Café in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, in Recklinghausen zu reparieren.

Werkzeug und Material sind für die meisten Reparaturen vorhanden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.