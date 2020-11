Der Umweltbrummi der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) geht auch im November wieder auf Sammeltour im Stadtgebiet. In der Woche am Dienstag, 10. November, und Mittwoch, 11. November, werden die Stadtteile Suderwich, Süd, König-Ludwig, Grullbad, Stuckenbusch und Hochlarmark angefahren. In Suderwich wird der Stresemannplatz nicht mehr angefahren, dafür hält der Umweltbrummi auf dem Edeka-Parkplatz in der „Neuen Mitte“.

Die KSR weisen darauf hin, dass die Anlieferer, die ihre schadstoffhaltigen Abfälle abgeben möchten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Zudem muss der erforderliche Abstand zu anderen Personen stets eingehalten werden. Der Annahmebereich des Umweltbrummis darf nur einzeln betreten werden. Deshalb kann es zu Wartezeiten kommen. Darüber hinaus wird darum gebeten, Hinweise des Fachpersonals sowie das Personenleitsystem an der Sammelstation zu beachten.

Die Mitarbeiter des Umweltbrummis nehmen gefährliche Abfälle in haushaltsüblichen Mengen entgegen. Dazu gehören zum Beispiel Reste von Farben, Lacken, Kleber und Lösemitteln, ebenso Batterien, sämtliche Reinigungs- und Pflegemittel für Haushalt, Hobby und Auto, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, ölhaltige Putzlappen, Holzschutzmittel, Kosmetikreste, Fleckentferner, Grillreiniger und Pflanzenschutzmittel. Diese dürfen aufgrund möglicher Umwelt- und Gesundheitsgefahren nicht in der Mülltonne entsorgt werden.

Durch die getrennte Sammlung am Umweltbrummi werden diese schadstoffhaltigen Abfälle fachgerecht entsorgt oder recycelt. Sie sollten möglichst im Originalgefäß, auslauf- und bruchsicher sowie fest verschlossen angeliefert werden. Außerdem werden auch kleine defekte Elektrogeräte (unter 50 Zentimeter) bei der Sammeltour angenommen, die weder in die Restmüll-, noch in die Wertstofftonne gehören. Elektroaltgeräte nimmt die Wertstoffsammelstelle Beckbruchweg an.

Standort des Umweltbrummis

Dienstag, 10. November

10.30 bis 11 Uhr auf dem Töpferplatz Suderwich

11.30 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Edeka „Neue Mitte“ Suderwich

13 bis 13.30 Uhr am Schimmelsheider Weg 4 (Sportplatz)

14 bis 14.30 Uhr am Grullbad, Dr.-Isbruch-Straße/ Ahornstraße

Mittwoch, 11. November

10.30 bis 11 Uhr an der Kanalstraße Süd

11.30 bis 12 Uhr am Neumarkt Süd

13 bis 13.30 Uhr an der Stuckenbuschstraße gegenüber Hausnummer188

14 bis14.30 Uhr an der Holzstraße in Hochlarmark

Problemabfälle können auch während der Öffnungszeiten an der Wertstoffsammelstelle am Beckbruchweg 33 abgegeben werden. Der Umweltbrummi steht dort, außer am ersten und dritten Samstag im Monat, zur Annahme schadstoffhaltiger Abfälle bereit. Anlieferungsberechtigt sind nur Recklinghäuser Bürger.