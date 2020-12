Die Müllabfuhr in Recklinghausen verschiebt sich wegen Neujahr.

In der 53. Kalenderwoche werden bis einschließlich Silvester die Restmüll-, Papier-, Bio- und Wertstofftonnen turnusmäßig abgefahren. Lediglich die Tour am Freitag, 1. Januar, wird um einen Tag, auf Samstag, 2. Januar, verschoben.

Nähere Informationen und die genauen Abfuhrtage sind im aktuellen Abfallkalender 2021 oder unter www.zbh-ksr.de zu finden.