Ab heute, 21. März, 15 Uhr, dürfen im gesamten Stadtgebiet auch Restaurants, Gaststätten und Imbissstuben nicht mehr geöffnet werden. Das Betreten der Räumlichkeiten für Gäste und Kunden ist ausdrücklich untersagt.



Am Netz bleiben dürfen Lieferdienste und sogenannte „Drive-In“-Stellen. Neu in die Liste der zuschließenden Einrichtungen/Läden aufgenommen sind außerdem Tattoo-Studios, Piercing-Studios, Kosmetik-Studios und Nagel-Studios. Die Allgemeinverfügung gilt unbefristet.

Klare Verhältnisse

„Unser Ziel ist es, die weitere Verbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich zu bremsen. Ich habe in den vergangenen Tagen unzählige Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Gastronomie geführt. Vielfach wurde die Forderung an uns herangetragen, für klare Verhältnisse zu sorgen und die Schließung der Betriebe zu verfügen“, sagte Bürgermeister Christoph Tesche. „Ohnehin war in den vergangenen Tagen schon zu beobachten, dass viele Gastronomen ihre Betriebe von sich aus geschlossen haben oder aber kaum noch einen Gast begrüßen konnten.“

Anordnungen der Behörden befolgen



Christoph Tesche fordert die Bürgerschaft erneut auf, sich an die Anordnungen der Behörden zu halten. „Bleiben Sie bitte zu Hause und sorgen mit dafür, dass Senioren und Menschen mit problematischen Grunderkrankungen auf diese Weise geschützt werden“, appellierte der Bürgermeister. Er hatte sich am Mittwoch mit einer Videobotschaft an die Bürger gewandt, die im Netz mittlerweile auf den verschiedenen Plattformen mehr als 16.000 Mal aufgerufen wurde.