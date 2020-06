Corona macht Kindern, Jugendlichen und Familien in diesem Jahr einen Strich durch die Ferien und damit keine Langeweile aufkommt, sorgen die Angebote des Ferientreffs für Abwechslung.

"Viele Urlaube werden nicht wie geplant stattfinden können. Deshalb ist es umso wichtiger, andere Freiräume und Ausgleichsangebote in den Sommerferien zu schaffen“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche. „Es freut mich sehr, dass der Ferientreff bereits seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der unterschiedlichen Angebote für Kinder- und Jugendliche der Stadt Recklinghausen ist. Diese Möglichkeit der Freizeitgestaltung in den Sommerferien wird jedes Jahr erneut sehr gut angenommen.“

Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Ferientreff in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Dennoch hat der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Recklinghausen gemeinsam mit Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden ein Programm auf die Beine gestellt.

„Wir möchten die Möglichkeiten, die die aktuelle Corona-Schutzverordnung hergibt, voll ausschöpfen“, erklärt Jugendamtsleiter Volker Hülsmann.

Veranstaltungen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen geplant

„Deshalb sind überwiegend Veranstaltungen geplant, die in den Innen- und Außenbereichen der Recklinghäuser Kinder- und Jugendeinrichtungen stattfinden.“

Kreativ- und Bewegungsangebote sind ebenso vertreten wie natur- und theaterpädagogische Angebote. Es wird beispielsweise ein Impro-Theater, einen BMX-Workshop, eine Bachlauferkundung und eine Näh-Werkstatt geben. Außerdem bietet der Deutsche Tischtennis Bund Einblicke in die Sportart mit dem Tischtennis-Schnuppermobil.

Online anmelden

Erstmals gibt es eine bedienerfreundliche Software mit Online-Anmeldefunktion. „Damit ist das Programm gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie auch flexibel erweiterbar, sodass kurzfristig noch Änderungen und Erweiterungen mit aufgenommen werden können“, sagt Ferientreffkoordinatorin Tanja Alshut.

In diesem Jahr gibt es keinen gedruckten Ferientreffkalender. Die Veranstaltungen werden ausschließlich online unter www.recklinghausen.feripro.de veröffentlicht. Das Programm und mögliche Ergänzungen sind ab Montag, 15. Juni, online einsehbar und wird immer aktuell fortgeschrieben.

Ab Montag, 22. Juni, 17 Uhr, sind Anmeldungen sowohl online als auch persönlich in den Kinder- und Jugendeinrichtungen als auch zentral im Jugendamt im Stadthaus C, Rathausplatz 3, möglich. Zur persönlichen Anmeldung ist immer eine Terminvereinbarung erforderlich.

Viele Veranstaltungen sind nur mit einem geringen Teilnahme-Beitrag verbunden und es wird eine 40-prozentige Ermäßigung in Verbindung mit dem Recklinghausen-Pass angeboten. Dafür erhalten die Inhaber für die Online-Anmeldung beim Fachbereich Kinder, Jugend und Familie unter der Telefonnummer 02361/50-2251 im Vorfeld einen Code zur Eingabe.