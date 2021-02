Aufgrund der aktuellen Wetterlage fallen die geplanten Wochenmärkte am Neumarkt am Dienstag, 9. Februar, und im Dr.-Helen-Kuhlmann-Park am Mittwoch, 10. Februar, ersatzlos aus.

Weitere Informationen zu den Wochenmärkten sind unter www.recklinghausen.de unter „Wohnen & Leben“ und „Wochenmärkte“ erhältlich.