Recklinghausen: Fit mit dem Rollator

Der RehaSport Rhein-Ruhr e.V. bietet vom 15. Januar bis zum 11. März jeweils mittwochs von 16 bis 17 Uhr einen "Rollator-Fit-Kurs" im Ärztehaus am Prosper-Hospital, Mühlenstraße 29, an.

In diesem Kurs werden die Grundlagen des sicheren Umgangs mit dem Rollator erklärt und geübt. Ergänzt wird das Programm durch Übungen zur Verbesserung der Kraftsituation, der Beweglichkeit und vor allem der koordinativen Fähigkeiten. Es erfolgt eine verhaltensorientierte Gruppenberatung mit Anleitung für das Üben außerhalb der Trainingssitzungen. Am Ende des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den "Rollator-Führerschein" zu erwerben.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 9502623.