In der Fastenzeit, die von Aschermittwoch bis Ostern andauert, bietet die katholische Pfarrei St. Antonius in Herten-Mitte eine Vielzahl an Aktionen und Angeboten, die in den sieben Wochen bis Ostern genutzt werden können

Eines dieser Angebote ist der MarktImpuls in der St.-Antonius-Kirche in Herten-Mitte. Jeden Freitag zwischen 9.30 Uhr und 12.00 Uhr steht die Kirche für den ruhigen Impuls und das persönliche Gebet offen.

Jeder MarktImpuls hat auch ein eigenes Thema. Am Freitag, 19. Februar dreht sich alles um das MISEREOR-Hungertuch 2021/22. Was zeigt das Tuch? Was hat sich die bolivianische Künstlerin dabei gedacht? Was hat das Hungertuch mit mir zu tun? Diesen und weiteren Fragen geht der Fastenimpuls z.B. in 2 kurzen Filmen nach. Die Filme laufen während des MarktImpuls zwischen 9.30 Uhr und 12.00 Uhr fortlaufend. Die Besucherinnen und Besucher können also zu einer frei wählbaren Zeit vorbeischauen, ganz wie es der Tagesablauf ermöglicht.

Die MISEREOR-Fastenaktion blickt in diesem Jahr auf das Land Bolivien in Südamerika.