Auch in diesem Jahr produziert der Verein Bürgerfunk Recklinghausen mit seinem

Radioformat „KwieKIRCHE“ einen Radiogottesdienst. Am Ostermontag wird der

Gottesdienst, durch den Oliver Kelch führt, ab 20 Uhr auf Radio Vest ausgestrahlt.

Wie schon bei den vergangenen Radiogottesdiensten wird auch diesmal der Segen

von einem Pfarrer gespendet. Darum kümmert sich dieses Jahr der katholische

Pfarrer Michael Ostholthoff aus der Gemeinde St. Sixtus in Haltern am See.

KwieKIRCHE sendet seit 2020 dreimal jährlich Radiogottesdienste. Ostern, Pfingsten

und Weihnachten sind dafür fest im Kalender des Bürgerfunkvereins reserviert. „Das

Interesse an dem Format – auch im veröffentlichten Podcast – ist groß.“, sagt Oliver

Kelch, der sein Fernstudium der Theologie Ende des Jahres abschließen wird.

Auch die zur Zeit noch im Bürgerfunk laufende „Recklinghausen Bibel“ hat ein großes

Publikum. Die Podcast-Bibel, die im vergangenen Jahr von mehr als 300 Männern,

Frauen und Kindern aus dem Kreis Recklinghausen produziert wurde, kann sich

Hoffnungen machen, in diesem Jahr ausgezeichnet zu werden. Es steht auf der

Vorschlagsliste des Ehrenamtspreises 2022 vom Bistum Münster.

Der Ostergottesdienst ist ab Karsamstag, 20 Uhr, auch auf www.KwieKIRCHE.de

sowie überall, wo es Podcast gibt, abrufbar.