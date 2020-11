Feierliche Verleihung des Tom-Sawyer-Preises fällt leider aus

Bereits zum neunten Mal schrieb die Stadt Rees den Schülerschreibwettbewerb Tom-Sawyer-Preis aus. Bisher wurden die 20 Gewinner zu einer tollen Preisverleihung ins Reeser Bürgerhaus eingeladen. Den Gewinnern und deren Familien wurde auch die Fahrt nach Rees und die Übernachtung bezahlt. In diesem Jahr muss die öffentliche Preisverleihung wegen Corona leider ausfallen.

Rees. Bis zum 31. Juli 2020 gingen insgesamt 122 Beiträge bei der Stadt Rees ein. Beim letzten Wettbewerb vor zwei Jahr konnten sich die Veranstalter über rund 200 Beiträge freuen, aber der Beginn des Wettbewerbs traf mit dem ersten Lockdown zusammen. „Unser Wettbewerb ist genau in die Phase gefallen, in der die Schulen geschlossen waren“, erklärte Sigrid Mölleken, „so dass bei uns auch die Multiplikatoren an den Schulen weggefallen sind.“ Die Einsendefrist musste in diesem Jahr verlängert werden, um wenigstens jede Altersgruppe besetzen zu können.

Schüler von der 5. bis zur 13. Klasse konnten ihre, höchstens zwei DIN A4-Seiten langen Texte, zum Thema Rollentausch einreichen. In jeder der vier Altersgruppen wählte die achtköpfige Jury, bestehend aus Angela Furtkamp, Carla Gottwein, Claudia Gronewald, Heiner Frost, Ludger Kazmierczak, Erwin Kohl, Sigrid Mölleken und Michael Scholten, die besten fünf Beiträge aus. Die ersten Sieger der jeweiligen Altersgruppe erhielten einen Preis in Höhe von 300 Euro, die zweiten Sieger erhielten 200 Euro und die dritten bis fünften Plätze bekamen je 100 Euro. Aufgrund Stimmengleichheit in der Jurybewertung gab es in einer Gruppe zwei fünfte Plätze und somit 21 Gewinner.

Louisa Scharffe aus Millingen hat es ins Buch geschafft

Von den 122 Einsendungen kamen 31 Einreichungen aus dem Kreis Kleve, davon sechs aus Rees. Unter den 21 Gewinnern sind zwei Schüler aus Kleve und je ein Schüler aus Kranenburg und Kalkar dabei. Reeser waren unter den Gewinnern leider nicht vertreten, jedoch hat es die Geschichte „Pubertät als Rollentausch“ von der Millingerin Louisa Scharffe wenigstens in das zum Wettbewerb erschienene Buch geschafft.

Denn neben den Gewinnerbeiträgen wurden 19 weitere Geschichten abgedruckt. Alle Autoren erhalten ein persönliches Exemplar des Buches „Rollentausch“. Alle anderen können das Buch für zehn Euro im Buchhandel oder direkt bei der edition anderswo bestellen.

Christoph Gerwers: "Das war jedes Mal Gänsehaut pur"

Die öffentliche Preisverleihung, muss in diesem Jahr leider ausfallen. Der Höhepunkt dieser Veranstaltungen war immer das Vorlesen der Geschichte durch den Schauspieler Michael Dick. „Das war jedes Mal Gänsehaut pur“, erinnerte sich Bürgermeister Christoph Gerwers. Doch Dick soll auch in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Das Vorlesen der Geschichten und auch die Ansprachen der Veranstalter und Sponsoren sollen in diesem Jahr per Video aufgenommen und am 28. oder 29. November bei YouTube veröffentlicht werden. Vielleicht schafft man es auch, die jungen Preisträger per Videobotschaft einzubinden.

Gerwers dankte der achtköpfigen Jury für ihre Tätigkeit und den Sponsoren Innogy Westenergie und der Sparkasse Rhein-Maas für die Unterstützung als Sponsoren.

In zwei Jahren soll der Wettbewerb das nächste Mal ausgeschrieben werden. Die Beteiligten hoffen zum 10. Jubiläum auf wesentlich bessere Vorzeichen.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg