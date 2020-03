Unbekannte schlugen in der Zeit von Dienstag, 3. März, 17.55 Uhr, bis Mittwoch, 4. März, 8.10 Uhr, ein Fenster an der Annastraße in Rheinberg ein und gelangten so in die Räumlichkeiten eines Friseursalons. Derzeit ist unklar, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg unter Telefon 02843/92760.