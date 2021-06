An der Haltestelle Bahnhofstraße in Rheinberg kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast. Im voll besetzten Bus war kein Platz für sein Fahrrad. Weil der Mann aus Kamp-Lintfort darauf bestand, mitgenommen zu werden, wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Gegenüber den Beamten habe sich der 20-Jährige aggressiv verhalten. Auch ihren Anweisungen habe er nicht folgen wollen. Als er einen Platzverweis erhielt, soll er sich geweigert haben, die Bushaltestelle zu verlassen. Die Polizisten drohten ihm körperliche Gewalt an, was keine Wirkung zeigte. Daraufhin versuchten die Beamten, dem Mann Handfesseln anzulegen. Dabei wehrte er sich, wurde zu Boden gebracht und zog sich Kratzer und Schürfwunden zu. Die Polizisten blieben unverletzt. Den renitenten Fahrgast nahmen sie zur Wache mit.