Super Last Minute Reiseideen für Vielreisende

Die Situation ist vielen von uns bekannt. Die Decke fällt einem den Kopf, die Witterung ist schlecht und der Wunsch nach einer Urlaubsreise ist fast nicht mehr zu unterdrücken. In dieser Situation ist eine Last Minute Urlaubsreise die Rettung für all jene, die von Urlaubslust und Reisefieber befallen sind. Die Veranstalter von Reisen, Hotelbesitzer und Fluglinien bieten zu diesem Thema regelmäßig Urlaubsofferte an, die mit niedrigen Preisen verlocken.

Viele wollen Super Last Minute Reisen und günstige Hotels buchen, oftmals in Ägypten und den Kanaren. Im Vergleich zu einer lange vorausgeplanten Urlaubsreise sind Einsparungen von 30 bis 60 Prozent keine Ausnahme. Wer möchte nicht mit geringem Urlaubsbudget dem Alltag entfliehen und ein unbekanntes Ferienland, eine neue Region oder eine Hauptstadt besuchen. Der ist bei Last Minute Reisen optimal aufgehoben.

Für wen sind Last Minute Urlaubsreisen geeignet?

Superlastminute Urlaub eignet sich für all jene Reiselustigen, die spontan sein können und kein Ziel geplant haben. Die Anzahl dieser Reiseangebote ist begrenzt, deckt aber zahlreiche typische Regionen für Urlaubsreisen ab. Aus diesem Grund findet man in der umfangreichen Auswahl für fast jeden Urlauber die passende Urlaubsreise. Innerhalb von Europa ist eine spontane Reise was die Formalitäten anbelangt für deutsche Staatsbürger vollkommen unkompliziert. Befindet sich das Reiseziel in größerer Entfernung, muss noch ausreichend Zeit bis zum Antritt der Reise verbleiben. Und zwar deswegen um ein Visum für das betreffende Reiseland einzureichen. Ein gültiger Pass sollte in diesen Fällen aber vorhanden sein.

aber die umfangreichste Auswahl bei Last Minute Reisen haben Singlereisende und Paare. Deutlich reduzierter sind die Offerte für Familien mit Kindern, da in diesem Fall die Kapazitäten in Hotels und Transportmitteln vorhanden sein müssen.

Welches sind nun klassische Ziele für einen Superlastminute Urlaub?

Türkei - Moschee, Basar und einladende Sandstrände

Wer möchte nicht eine interessante Entdeckungsreise in die Türkei antreten oder an einem der zahlreichen Strände entspannen? Last Minute Urlaubsangebote für die Türkei finden Sie in großer Zahl. Besuchen Sie die türkische Gastronomie, die Paläste und die geheimnisvollen Basare. Machen Sie eine kleine Reise zu den Terrassen von Pamukkale und lassen Sie sich von den Felsengräbern von Myra begeistern. Sie werden es nicht bereuen.

Ägypten - Rotes Meer und antike Pharaonenstätten

Ägypten ist wegen des Wüstenklimas während des ganzen Jahres für spontane Last Minute Urlaubsreisende ein ausgezeichnetes Urlaubsziel. Einladende Strände in Sharm El-Sheikh, eine sehenswerte Unterwasserlandschaft im ägyptischen Meer und das eindrucksvolle Erbe der Pharaonenherrscher werden die Gäste begeistern. Unternehmen Sie eine Safari in den Süden von Ägypten und erfreuen Sie sich an der Faszination der Wüsten-landschaften.

Kanaren - Inseln des ewigen Frühlings

Wenn Sie einer Schlechtwetterfront entfliehen möchten - eine Last Minute Urlaubsreise auf der Kanarischen Inseln ohne Zweifel ist die passende Wahl. Dort messen die Temperaturen kaum unter 19 Grad Celsius, auch im Sommer weht stets ein angenehmer Wind. Vulkanähnliche Landschaften, einladende Strände und eine Vielzahl an kulturellen Highlights warten auf einen Besuch.

Eines kann definitiv gesagt werden

Die angesagte Periode der Last-Minute-Schnäppchenreisen gehört der Vergangenheit an. Vor zwei Jahrzehnten kam man mit einer Buchung im letzten Moment kurz vor dem Abflug manchmal preisgünstiger mit dem Flugzeug in ein tropisches Paradies als mit dem Bus zum Abflughafen. Wer heutzutage mit seinen Koffern am Schalter im Flughafen steht und auf die Traumreise zum Billigpreis hofft, wird meistens enttäuscht.

Denn inzwischen spart derjenige am meisten, der am frühesten die Buchung vornimmt. Last Minute sind die Kosten für dieselbe Urlaubsreise oftmals deutlich höher als ein paar Wochen zuvor. Weshalb das so ist und wie man mit ein doch noch preisgünstig wegkommt, erklären wir im folgenden.

Auch das Reiseverhalten hat sich geändert

Noch vor einigen Jahren war das Reiseverhalten anders. Die Reisenden sind mutiger geworden, wodurch die Veranstalter von Reisen eine geringere Planungssicherheit haben. Zu früheren Zeiten wussten die Veranstalter genau, wann wie viele Urlauber zu welchen Zielen unterwegs sein würden. Heutzutage reisen viele Urlauber lieber mal woanders hin als immer an den gleichen Ort.

Viele Menschen wollen mehr von der Welt kennenlernen, bei der Entscheidung spielt noch eine andere Tatsache eine wichtige Rolle: Änderungen im politischen Umfeld, Terroranschläge oder auch Katastrophen in der Umwelt treten vermehrt auf. Sie führen stets zu einem deutlichen Rückgang der Reisebuchungen.

Zwei Faustregeln

Regel Nummer 1 : Preisgünstig ist es dann, wenn nicht alle Zeit zum Reisen haben. Wer nicht durch Termine von Ferien an einen festgelegten Zeitraum für die Reise gebunden ist und aus diesem Grund außerhalb der Hauptsaison verreisen kann, kommt finanziell besser weg.