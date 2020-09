Mitten im idyllischen Ortskern Orsoys gelegen, an der Kuhstraße 14, im denkmalgeschützten Haus der ehemaligen Post, eröffnete nun das „Haus der Achtsamkeit“. Hier ist der Name (Erholungs)-Programm. In den gemütlichen und einladenden Räumen wird jedem Interessierten Entspannung und eine Auszeit vom Alltag ermöglicht. „Mir liegt es am Herzen, den Menschen Achtsamkeit näher zu bringen und dass sie ihre innere Mitte und Ruhe finden“, erklärt Sabine Heyn, die das gemeinnützige Projekt leitet. Das „Haus der Achtsamkeit“ wurde im August 2020 gegründet und bildet ein Projekt des Rehasportvereins Moers Utfort.

Viele Kursangebote in entspannter Atmosphäre

Der Charme des denkmalgeschützten Hauses von 1715 spiegelt sich auch in der Einrichtung wieder. Sabine Heyn dekorierte alles liebevoll bis ins kleinste Detail. Kerzen, Buddhafiguren, Engelsflügel und Antiquitäten zaubern eine entspannte Atmosphäre. Hier finden ab sofort verschiedene Kursangebote wie unter anderem „Meditation Entspannung“, „Yoga Balance“, „Traumreisen“ und „Yoga Candle light“ statt. Maximal acht Personen können an einem Kurs teilnehmen. Auch Hypnosetermine sind nach Vereinbarung und individuellem Vorgespräch möglich. Eine Anmeldung kann unter Tel: 0152-240 64 241 bei Sabine Heyn erfolgen.