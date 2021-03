Im Maßstab 1:50.000 erscheinen die Kreisradwanderkarten im Bielefelder Verlag. Die letzte Auflage der Weseler Karte hat nicht lange vorgehalten, denn das neuen Knotenpunktsystem und die coronabedingten Ausflüge in die Heimatregion haben noch mehr Radler in unserer Natur „bewegt“.

Somit ist ab sofort druckfrisch die Neuauflage der Radwanderkarte Kreis Wesel zum Stückpreis von 8,95 Euro in der Schermbecker Tourist-Info erhältlich. Aber Achtung: aufgrund von Corona ist für die Übergabe eine Terminabsprache zu treffen unter der Durchwahl 02853 910-201. Eine kontaktlose Übergabe können wir gewährleisten und bitte zahlen Sie ausschließlich mit passendem Bargeld.

Natürlich ist weiteres Kartenmaterial zum Wandern, Reiten und Radfahren in unserer Region vorhanden, auch aussagekräftiges Infomaterial. Eine ausführliche telefonische Beratung erhalten Sie unter der zuvor genannten Telefonnummer. Nehmen Sie gerne auch per Email Kontakt auf unter birgit.lensing@schermbeck.de.

Auch die Radwanderkarte Kreis Recklinghausen liegt in Neuauflage vor, die Karte Kreis Borken folgt im April.