Eltern

Viele junge Paare wünschen sich sehnsüchtig ein Kind -

doch wenn sie dann endlich Eltern sind,

mischt sich in die Freude wachsendes Staunen,

weil “ Eltern sein“ mehr ist, als sie glaubten!

Es bedeutet zunächst Durchhaltevermögen,

wenn Monate lang die Babies müssen schlafen lernen.

Füttern, volle Windeln, ständiges Aufpassen,

wenn die Kleinen durch die Gegend krabbeln.

Später den kindlichen Übermut bremsen,

darauf achten, dass die Kinder auch ordentlich lernen.

Immer wieder neue Kleidung beschaffen,

weil die Kleinen schon beim Hingucken wachsen!

Behüten, schützen und leiten auf allen Wegen,

bis das Kind bereit ist alleine weiter zu gehen!

Und kaum hat man sich die Augen gerieben,

fragt man sich: „Wo sind die Kinder geblieben?“

Junge Erwachsene gehen ihren eigenen Weg,

der sie in die Zukunft führt.

So schnell ist vergangen die Elternzeit -

alles, was davon übrig bleibt,

ist die Erinnerung an lebendig gelebtes Leben,

das man selbst an die nächste Generation weitergegeben.

Erinnerungen an tiefes Glück mit glänzenden Augen,

Momente, Stunden, von denen wir glauben,

dass sie all die Mühe, die Arbeit wert waren

und unsere Gedanken und Wünsche weitertragen.

Eltern sein bedeutet im Reigen der Zeit

ein wichtiges Glied, damit schliesst sich der Kreis!

(B. Kando 1/2022)