Glück

Oft sucht man das Glück wie eine verlorene Münze,

obwohl es ganz in der Nähe ist zu finden.

Glück kann laut und überschießend sein,

sprudelnd wie ein Glas Sekt, besinnlich ruhig

wie guter Wein!

Es kann ganz klein vor deiner Nase liegen

oder in weiter Ferne am Himmel fliegen.

Glück ist ein gar zerbrechliches Ding,

das schnell in 1000 Scherben springt!

Aber hab ich es gefangen, dann halt ich es fest,

ich pflege und hüte es, lass es nicht wieder weg!

Und ich schenke von meinem eigenen Glück

an meinen Nächsten ein kleines Stück!

Die Freude lässt mein Herz fröhlich singen,

vor lauter Glück möchte es manches Mal zerspringen.

Ich strahle mit der Sonne um die Wette -

jede trübe Stunde ist auf einmal vergessen!

Eines aber erfahre ich täglich und weiß,

das Glück wächst mit guter Arbeit und stetem Fleiss

und bleibt treu an meiner Seite ergeben -

man muss es nur erkennen im eigenen Leben!

Der Griff nach den Sternen oft überflüssig ist,

findet man doch in der Nähe oft

das grösste Glück!

(B. Kando 6/2022)