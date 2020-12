Noch vor dem Jahresende suchten Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard und Thomas Striebeck, Leiter des Zentralisierungsprojekts, erneut die Innenstadtbaustelle für Schwelms Kulturzentrum auf, das als Projekt der Verwaltungszentralisierung die Städtische Musikschule, die Stadtbücherei und das VHS-Angebot an einem Standort zusammenführen wird.

Seit Baubeginn verfolgen interessierte Bürger die Arbeiten mit großer Aufmerksamkeit. Und die steigt mit jedem Meter, den das Gebäude aus der Erde heraus in die Höhe wächst.

Von Polier Bernd Hütten (Firma Lühnbau) ließen das Stadtoberhaupt und Thomas Striebeck sich über den Stand der Dinge informieren und statteten zudem Dank für die geleistete Arbeit ab. „Wir hätten gerne zu einem Baustellenfrühstück eingeladen“, so der Bürgermeister, „doch das lässt die Pandemie leider nicht zu.“ Statt Herzhaftem hatte er für die Bauarbeiter eine große Tüte mit Schokoladen-Gaben mitgebracht.

Was bisher geschah: Seit Baubeginn am 31. August dieses Jahres wurden die Baustelle eingerichtet und der Bauzaun, die Baucontainer und der Baukran aufgestellt. Nach dem „Spatenstich“ Anfang September wurde die Baugrube ausgehoben, wobei man auf einige unerwartete Hindernisse im Baugrund stieß. Der nächste Schritt war die Erstellung der Rüttelstopfsäulen zur Baugrundverbesserung, bevor der Untergeschossrohbau erstellt und dann verfüllt werden konnte.

Roharbeiten im neuen Jahr

Das Jahr 2020 schließt mit dem Legen der Bodenplatte und dem Rohbaubeginn für das Erdgeschoss ab. Das neue Jahr steht im Zeichen von Beginn und Fertigstellung der Rohbauarbeiten im Erdgeschoss und den Obergeschossen Ab Frühjahr werden die Arbeiten an der Gebäudehülle aufgenommen.