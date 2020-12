Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5.698 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 22. Dezember), von diesen sind aktuell 1.129 infiziert, 4.464 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 80 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 208,57 (215,97).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 98 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 13 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, acht werden beatmet.

Die aktuell 1.129 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (8), Ennepetal (61), Gevelsberg (86), Hattingen (325), Herdecke (43), Schwelm (92), Sprockhövel (131), Wetter (58) und Witten (325). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (114), Ennepetal (411), Gevelsberg (541), Hattingen (757), Herdecke (403), Schwelm (424), Sprockhövel (288), Wetter (292) und Witten (1.234).

Häusliche Quarantäne

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 3.884 (Vortag 3.243) Personen im Kreis.

Vermelden muss die Kreisverwaltung einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Verstorben ist ein 61-jähriger Mann aus Gevelsberg. Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen ist damit auf 104 gestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (7), Gevelsberg (16), Hattingen (19), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (8), Wetter (4) und Witten (13).

Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind mehrere Pflegeheime von größeren Corona-Ausbrüche betroffen: das Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg, St. Josef und St. Mauritius in Hattingen, das Haus am Quell in Sprockhövel, das Seniorenhaus Witten-Stockum, das Lutherhaus Bommern und das Wittener Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser.

Aufgrund von Corona-Fällen und Quarantänen sind einige Kindertageseinrichtungen unmittelbar vor Beginn der Weihnachtsferien ganz oder teilweise geschlossen.

Mutiertes Coronavirus

Wegen einer vermutlich deutlich ansteckenderen Mutation des Coronavirus, die in Großbritannien und Südafrika nachgewiesen wurde, hat Nordrhein-Westfalen für diese beiden Länder eine neue Corona-Einreiseverordnung verabschiedet: Einreisende aus Großbritannien und Südafrika müssen sich unverzüglich in 10-tägige Quarantäne begeben und sich beim Gesundheitsamt melden, sofern nicht bereits eine vollständige Anmeldung über das Portal www.einreiseanmeldung.de erfolgt ist. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat dafür auf seiner Internetseite www.enkreis.de ein Online-Formular bereitgestellt.

Außerdem sind Reiserückkehrer aus den beiden Ländern verpflichtet, sich höchstens 24 Stunden vor Einreise oder unmittelbar nach Einreise und dann nochmals nach 5 Tagen auf das Corona-Virus testen lassen. Für diese Tests sind die Hausärzte zuständig. Sollte das Ergebnis des zweiten Tests negativ ausfallen, ist die Quarantäne mit Erhalt des Test-Ergebnisses vorzeitig beendet. Treten innerhalb von 10 Tagen nach Einreise Corona-typische Symptome auf, muss das Gesundheitsamt darüber informiert werden und ein weiterer Abstrich erfolgen.

Die Einreiseverordnung gilt auch rückwirkend für Personen, die seit dem 11. Dezember aus Großbritannien oder Südafrika nach NRW eingereist sind. Sie ist auf der Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales nachzulesen: www.mags.nrw.