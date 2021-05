Mit dem Ausbau in der Rheinischen Straße werden die Technischen Betriebe Schwelm am Montag, 7. Juni, beginnen.

Die Maßnahme teilt sich in drei Bereiche auf. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Einmündung Hattinger Straße und endet auf Höhe des Martha-Kronenberg-Wegs. Der zweite Abschnitt reicht von dem Weg bis ca. 50 Meter hinter die westliche Einfahrt zur Firma Bever & Klophaus. Der dritte Abschnitt beginnt dort und endet unmittelbar nach der Zufahrt zu DHL.

Ausgebaut werden die Fahrbahn in Asphaltbauweise und die Gehwege in Pflasterbauweise. Der Martha-Kronenberg-Weg wird als verkehrsberuhigter Bereich vollständig in Pflaster hergestellt.

Sperrung während der Bauarbeiten

Für die Dauer der Bauarbeiten wird der jeweilige Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger können von der Berliner Straße über die Loher Straße in die Rheinische Straße gelangen. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt eingeschränkt gewährleistet. Jedoch wird das Parken der Fahrzeuge auf der Straße während der Bauzeit nicht möglich sein. Rettungsdienste und Müllabfuhrfahrzeuge werden den Bereich erreichen können.

Der Standort der Wertstoff-Container wird für die Bauzeit des ersten Bauabschnitts in den provisorisch hergestellten Martha-Kronenberg-Weg verlegt.

Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der ausführenden Firma Höhler Dietmar Piwecki (Tel. 0163/8598833) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Karsten Migchielsen (Tel. 02336/804743) zur Verfügung.