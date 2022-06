Elektrofahrräder, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So bedeutet das Elektrofahrrad insbesondere für ältere Mitbürger mehr Mobilität. Es birgt allerdings auch einige Gefahren. Durch die hohen Geschwindigkeiten und das höhere Gewicht des Rads erhöht sich auch die Unfallgefahr.



Daher bietet das städtische Büro für Seniorinnen und Senioren in Kooperation mit der Polizei / Verkehrsunfallpräventionsstelle des EN-Kreises am Mittwoch, 6. Juli, in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr ein Fahrsicherheitstraining auf dem Märkischen Platz in Schwelm an.

Verschiedene Fahrsituationen können hier mit dem eigenen Elektrofahrrad im geschützten Rahmen geübt werden.

Denn das Mehrgewicht zum herkömmlichen Fahrrad zeigt sich gerade in Kurven besonders deutlich. Daher wird ein Slalom-Parcours aufgebaut sein, an dem man das Halten des Gleichgewichts gezielt trainieren kann.

Auch das Bremsen kann an einer Station geübt werden, da der Bremsweg ebenfalls deutlich länger als der eines „normalen“ Fahrrades ist. Ein eigenes Fahrrad ist mitzubringen, ebenso ein Fahrradhelm.

Für weitere Informationen und die Anmeldung steht Sascha Kron von der Stadt Schwelm unter Tel. 02336/801225 zur Verfügung.