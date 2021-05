Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.192 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 26. Mai). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 17 gestiegen. Zurzeit sind 374 Kreisbewohner infiziert, von denen 198 nachweislich von einer Virusvariante betroffen sind. 12.461 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 32,7 (Vortag 38,9) und damit am fünften Werktag in Folge unter der Marke von 50. Damit ist die Voraussetzung für Lockerungen gemäß Stufe 2 der Corona-Schutzverordnung erfüllt, eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landes wird im Laufe des Mittwochs erwartet.

Die Lockerungen für Bürger, Wirtschaft, Kultur, Sport und auch Veranstaltungen greifen dann ab Freitag, 28. Mai. Welche das im Einzelnen sind, ist auf www.mags.nrw nachzulesen.

17 Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 17 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Vier von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, drei beatmet.

Von den derzeit 374 Erkrankten wohnen 36 (davon 18 nachweislich mit Virusvariante) in Ennepetal, 27 (19) in Gevelsberg, 42 (25) in Schwelm und 15 (8) in Sprockhövel.

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 574 (Vortag 680) Personen im Kreis.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 357 Menschen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (18), Gevelsberg (26), Hattingen (76), Herdecke (39), Schwelm (29), Sprockhövel (21), Wetter (10) und Witten (128).

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 145.005 erstgeimpfte Bürger. 46.500 haben bereits zwei Impfungen erhalten.

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürger im Kreisgebiet 427.601 Mal genutzt, 789 Tests fielen positiv aus.

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen

Schulen

Ennepetal

Sekundarschule - Standort Amselweg

Schwelm

Katholische Grundschule St. Marien

Kindertageseinrichtungen

Schwelm

AWO-Familienzentrum Am Loh, Evangelisches Familienzentrum Die Arche