Endlich durfte wieder im großen Kreis gefeiert werden! Nach 2-jähriger Pause hat der Kindergarten Schwerter Wald am Freitag, 10.06.2022 mit Familien, Großeltern und Freunden ein fröhliches Sommerfest in der Waldstraße gefeiert.

Nach Kaffee und Kuchen folgte eine Begrüßung mit anschließender Schatzsuche für alle Kindergarten- und Geschwisterkinder. Es wurden zahlreiche nachhaltige Päckchen verpackt und die Kinder durften im Anschluss Tontöpfe bemalen und Bienenbäume pflanzen. Es wurde gegrillt, gespielt, gegessen und gelacht bis in die Abendstunden. Und so manch einer hatte das Gefühl, dass die Atmosphäre von Bullerbü in der Luft liegt.