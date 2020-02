Das vorletzte noch nicht mit Asphalt überzogene Teilstück des Ruhrtalradwegs auf Schwerter Gebiet wird eine Decke erhalten. Der betreffende Abschnitt beginnt in Fahrtrichtung Schwerte, kurz hinter dem Westhofener Sportplatz, und endet mit der Ausfahrt aus dem Wald kurz vor der Brücke über den Wannebach bei Haus Ruhr.



Die Bauarbeiten beginnen schon am kommenden Rosenmontag (24. Februar). Sie sind bis zum 16. März terminiert. In dieser Zeit ist der Ruhrtalradweg gesperrt. Radfahrer*innen werden in Fahrtrichtung Hengsteysee kurz hinter der Brücke bei Haus Ruhr ein Stück in nördlicher Richtung zur Hagener Straße geführt und dann über die Adolph-Kolping-Straße und die Wasserstraße zur Bruchstraße. Von dort aus geht es wieder auf den Ruhrtalradweg.

Wenn die Maßnahme beendet ist, ist der Ruhrtalradweg auf Schwerter Stadtgebiet nahezu auf seiner gesamten Länge asphaltiert. Ausgenommen ist noch ein relativ kurzes Teilstück zwischen Wandhofen und Haus Ruhr im Bereich Osterfeld.