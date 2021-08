Am 26. September 2021 wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. So lange müssen die hiesigen Ruhrstädter nicht warten, wenn sie nicht direkt in ihrem Wahllokal wählen möchten. Nachdem die Stadt Schwerte in der 33. Kalenderwoche an alle in der Ruhrstadt gemeldeten Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigungen verschickt hat, kann vom 23. August an wieder per Briefwahl direkt im Rathaus gewählt werden.

Die Briefwahlausgabe findet im Bürgersaal statt, der barrierefrei über den Parkplatz hinter dem Rathaus zu erreichen ist. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass der Parkplatz für die Stimmabgabe im Rathaus nicht öffentlich nutzbar ist. Die einzige Ausnahme ist der Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr.

Und so haben alle Schwerter Bürger die Möglichkeit, sich vom 23. August an einen Wahlschein nebst Briefwahlunterlagen direkt im Rathaus ausstellen zu lassen und vor Ort zu wählen. Zur Beantragung der Briefwahlunterlagen wird entweder die Wahlbenachrichtigung oder der Personalausweis benötigt. Der Zutritt zur Briefwahlausgabe erfolgt unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften. Wie auch im vergangenen Jahr, dürfen Wähler ihren eigenen Kugelschreiber nutzen.