Ein Schiff wird kommen, sagte sich Rainer Szepan schon im vergangenen Jahr, als klar war, dass auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Ruhrstraße ein nicht mehr verkehrssicheres Spielgerät erneuert werden musste. Aus der guten Idee ist eine Fregatte geworden, ein Segelschiff mit Kommandobrücke, Strickleitern, Vorschiff und und und.

Am letzten Mittwoch machte sich der Schwerter Bürgermeister Dimitrios Axourgos - gemeinsam mit Kindern und Erzieherinnen aus dem DRK-Kinderhort am Wuckenhof - ein Bild vom ersten Segelschiff in der Ruhrstadt. „Das ist eine sinnvolle Investition, die Kinder haben sichtlich Spaß an diesem Spielgerät“, stellte er fest, dabei an seiner Seite sein ehemaliger, für Spielplätze zuständiger Mitarbeiter Rainer Szepan, den er erst kürzlich in den Ruhestand verabschiedet hatte, und dessen Nachfolger Christian Heppner.

Übrigens steht die Fregatte in einer Reihe von weiteren Maßnahmen. Demnächst, so berichtet Christian Heppner, wird auf dem Spielplatz „Im Rohlande“ ein Spielkletterturm errichtet.