6000 Masken mit dem KN95-Gütezeichen sind von Mitarbeiter*innen des Sozialamtes der Stadt Schwerte eingetütet worden. Die Poststelle der Stadt hat die DIN A4-Briefe kürzlich auf den Weg gebracht. Jeweils sechs Masken erhalten so bedürftige Menschen, die u.a. durch das Tragen dieser Masken einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Das Begleitschreiben wurde von Landrat Mario Löhr, von Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos und dem Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Unna, Uwe Ringelsiep, unterzeichnet.

Wir haben sehr gerne bewährte Strukturen unserer Stadtverwaltung für diese Aktion zur Verfügung gestellt“, unterstreicht Dimitrios Axourgos. „Alle Beteiligten sehen sich in der Pflicht, bedürftige Menschen so auszustatten, dass sie medizinische Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung haben“. Tim Frommeyer, zuständiger Dezernent in der Stadtverwaltung, ist überzeugt, mit diesem Vorgehen „schnell und effektiv einen Beitrag zu leisten, mit dem die Bevölkerung geschützt werden kann.

Wir danken zudem den Mitarbeiter*innen der Stadt Schwerte, die sich an dieser Aktion beteiligt haben“. Beide heben unisono hervor, dass über das Tragen dieser Masken hinaus die gängigen Hygieneschutzmaßnahmen und die Abstandsregeln sowie die Coronaschutzverordnung des Landes zu beachten sind.